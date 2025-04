Feira Central de Campina Grande mantém viva a tradição das panelas de barro

A alma da Feira Central de Campina Grande pulsa forte entre os aromas, os sotaques e as histórias que atravessam gerações. Em meio aos sons típicos das manhãs agitadas, encontramos Evandro Alves, um dos mais antigos comerciantes de panelas de barro do local. Ele não apenas vende utensílios – ele carrega consigo a herança de uma tradição centenária.

“Eu já nasci aqui, foram 63 anos. Minha mãe criou a gente aqui vendendo panela de barro. Nascemos, bem dizer, dentro das panelas. E até hoje continuamos.” – contou, com o olhar firme e um sorriso orgulhoso no rosto. A banca de Evandro, repleta de peças de barro de diferentes formas e tamanhos, é um verdadeiro santuário da cultura nordestina.

Evandro explica que a atividade é ancestral:

“Mais antes disso, a minha bisavó já vendia. Aí já foi para a minha mãe, da minha mãe ficou a gente.”

Ele aponta para os utensílios expostos e enumera as opções:

“Tem a tigela de barro para pisar galinha. Tem a panela para fazer feijoada. Tem o tacho para fazer tapioca. Tem tigela maior para fazer doce… Tem uns pratinhos de tudo. Tem a moringa, tem quartinha.”

As peças chegam de diferentes localidades: “Vem daqui da Paraíba e vem de Pernambuco. Você conta a partir de 50 reais. Até 110.” Apesar da venda ser constante, ele confessa que o movimento é mais forte em épocas específicas: “É meio fraco, mas a época que a gente vê mais uma coisinha aqui é no meio de maio para São João.”

Com fé na cultura e no que aprendeu desde pequeno, Evandro encerra com a certeza de que a tradição ainda tem fôlego: “É a área que vem dos nossos antepassados. E a gente continua. E vamos até o díquido determinar.”

Na Feira Central, não se vendem apenas panelas. Ali, o que se mantém aceso é o fogo da memória, da resistência e do amor pela cultura popular.