Sessão especial celebra os 40 anos do Conselho Municipal de Educação

Na manhã desta sexta-feira, 11 de abril, a Câmara Municipal de Campina Grande realizou uma sessão especial em comemoração aos 40 anos de fundação do Conselho Municipal de Educação (CME-CG).

A solenidade celebrou quatro décadas de atuação do órgão na construção, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas educacionais do município.

Durante a sessão, o Conselho Municipal de Educação recebeu a Medalha de Honra ao Mérito, em reconhecimento à sua contribuição histórica para o fortalecimento da educação em Campina Grande.

O evento foi prestigiado por conselheiros, professores, gestores escolares, representantes de instituições de ensino e autoridades municipais.

Estiveram presentes, além do secretário de Educação Raymundo Asfora Neto, a secretária executiva da pasta, Socorro Siqueira, e demais representantes da equipe técnica da Secretaria de Educação de Campina Grande, que participaram da homenagem e reforçaram a importância do Conselho como espaço de diálogo e construção coletiva das políticas públicas educacionais.

Ao longo da solenidade, o secretário Raymundo Asfora Neto ressaltou o caráter participativo do Conselho e seu papel estratégico no planejamento educacional da cidade:

“São 40 anos de um conselho participativo, que representa o diálogo com a sociedade civil para que a política pública educacional avance com passos acertados. Educação não se faz sozinho. O Conselho é um espaço onde surgem normativas, onde projetos são debatidos com representantes da gestão, dos educadores e das famílias. É um termômetro, um incentivador, um fiscalizador. Um órgão essencial para Campina e para todo o Brasil”, declarou.

Para a presidente do CME-CG, a professora Sônia Matias, o momento foi de celebração e reafirmação do compromisso com a educação pública:

“Nossa atuação valida políticas públicas que impactam diretamente no aprendizado dos estudantes e garantem o direito de aprender ao longo da vida. Somos um espaço democrático, com representação de diversos segmentos da sociedade, onde acontecem debates e decisões que influenciam processos pedagógicos fundamentais para a Rede Municipal”, destacou.

A sessão foi proposta pela vereadora Fabiana Gomes, presidente da Comissão de Educação da Casa de Félix Araújo. Em seu pronunciamento, a parlamentar destacou a relevância do momento:

“Hoje, a Câmara reconhece a importância do Conselho Municipal de Educação, comemorando junto com os colegas vereadores e representando a população campinense os 40 anos do Conselho. Esse Conselho deliberativo, de controle social, democrático, é extremamente impactante na vida dos estudantes, dos trabalhadores da educação, dos educadores. É uma manhã muito feliz para prestar essa homenagem e reforçar o papel essencial do CME no contexto educacional do nosso município”, afirmou.

Sobre o Conselho

Criado em 1984, o Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado, de caráter normativo, deliberativo e consultivo, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Educação.

Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como um espaço democrático de participação social, atuando na garantia da qualidade da educação e na valorização dos profissionais do ensino.

O CME é formado por representantes da sociedade civil, instituições educacionais, sindicatos, entidades estudantis e da gestão pública. Durante a sessão, foi unânime entre os presentes o reconhecimento da importância do Conselho para a consolidação de avanços significativos na educação campinense.

A celebração dos 40 anos reforça o compromisso coletivo com uma educação pública mais justa, democrática e de qualidade, construída com diálogo, participação e responsabilidade social.