Nesta quinta-feira (10), o prefeito Bruno Cunha Lima; a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama; o promotor de Meio Ambiente do Ministério Público da Paraíba, Hamilton Souza e representantes das Forças de Segurança fizeram uma visita “in loco” ao Parque do Povo. Na pauta, as diretrizes para o uso das ruas Sebastião Donato, João Moura e Major Belmiro durante a realização d’O Maior São João do Mundo, que neste ano acontecerá de 30 de maio até 06 de julho. Após o encontro, todos se reuniram na sede do Ministério Público e oficializaram as diretrizes de acesso e horários de interdição das ruas.

Ficou definido que, nos dias do evento, as três vias serão interditadas a partir das 16h, resguardando o direito de trânsito para os pedestres e de veículos apenas para os moradores dessas ruas. Não será permitido, após esse horário, o estacionamento nessas vias.

O prefeito Bruno ressaltou a importância da decisão em comum acordo. “O que diz respeito ao planejamento, para garantir a eficiência, conforto e a segurança de quem vai ao Parque do Povo, durante O Maior São João do Mundo, seja para trabalhar ou se divertir, tem uma importância muito grande para nós. O objetivo era chegar nesses indicativos técnicos que assegurem esses direitos às pessoas”, confirmou Bruno.

Já o promotor Hamilton Souza explicou que a medida não vai prejudicar o trânsito na região durante o dia. “Essas vias estarão liberadas para todo o fluxo até as 16h nos dias de festa no Parque do Povo. Só depois desse horário é que haverá essa limitação. Após isso, essas vias servirão para o fluxo de pessoas. E, caso haja necessidade de evacuação, por conta de algum evento adverso, essas ruas serão liberadas e sem obstrução alguma servirão para rota de saída de veículos das Forças de Segurança envolvidas na festa. Assim, garantindo um socorro mais eficiente na ocorrência de alguma necessidade”, disse o promotor.

Também presente na reunião, a secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico. Ela ressaltou que as mudanças não vão penalizar o trânsito da área durante o dia.

“O objetivo é apenas ter uma logística mais eficiente durante a noite. Tanto para os forrozeiros, como para quem trabalha com a segurança do evento. Fizemos uma visita in loco, avaliamos os cenários e, vale dizer que, no caso da Sebastião Donato, apenas uma faixa da via será interditada no horário determinado”, explicou Tâmela.

Também estiveram presentes nesta visita os secretários municipais Dorgival Vilar (Sesuma), Joab Machado (Obras), Fábio Ramalho (Chefia de Gabinete) e Vitor Ribeiro (superintendente da STTP).