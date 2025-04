Prefeitura de Campina Grande convoca educadores sociais voluntários

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), publicou na Separata do Semanário Oficial desta sexta-feira, 11 de abril, a convocação de novos 276 Educadores Sociais Voluntários. A seleção foi realizada no mês de março, sendo essa a primeira convocação da nova seleção e a segunda convocação do ano, completando o quadro de 1229 voluntários na rede.

Os inscritos habilitados e convocados devem se apresentar nos dias, 14, 15 e 16 de abril de 2025, entre 08h e 12h, na sede da seduc situada na Rua Paulino Raposo, nº 347

Os convocados devem apresentar cópias dos documentos citados no edital de Processo Seletivo Simplificado para Educadores Sociais Voluntários, conforme edital nº 01/2025, de 14 de março de 2025, como também um comprovante de residência atualizado.

De acordo com a coordenadora da Educação Especial, Michele Dias:

“É necessário que cada candidato convocado preste atenção à data em que tem que se apresentar e que venha munido da documentação. É importante que cumpram os horários e procurem chegar no horário certo, para que a gente possa atender todas as pessoas da melhor forma possível. Nesta convocação estamos chamando cerca de 280 das mais de 800 que foram consideradas aptas no processo seletivo simplificado e ficaram no cadastro reserva, para o suprimento das necessidades das escolas e creches de Campina Grande. Após esse primeiro momento em que vamos organizar as demandas e verificar as prioridades, faremos novas convocações conforme as necessidades do município.”