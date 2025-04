Pelo Avesso: o que recorda e o faz o antigo ´popstar´ da política paraibana

Há aproximadamente três décadas, Cássio Cunha Lima era um político que recebia tratamento e reverência próprias de um ´popstar´ por onde andava em território paraibano.

Ele protagonizou, certamente, um dos capítulos mais carismáticos da história política regional, convertendo carreatas e comícios em eventos de quase idolatria.

Desde o começo de 2019, o originariamente ´menino de Ronaldo´ – alusão ao seu pai, poeta e ex-governador Ronaldo Cunha Lima – se afastou do cotidiano da política partidária e ingressou no universo corporativo, criando uma empresa de consultoria no Distrito Federal.

Como será a rotina atual de um ´ícone´ da Serra da Borborema que mergulha no anonimato popular em plena aridez do Planalto Central do Brasil?

Que recordações e saudades ainda povoam o seu imaginário?

Cássio Rodrigues da Cunha Lima é o convidado do segundo episódio do quadro ´Pelo Avesso´, apresentado pelo jornalista Arimatéa Souza, um conteúdo exclusivo do ParaibaOnline.

Na conversa, ´CCL´ – sigla com a qual Cássio sempre foi tratado na Cluna Aparte – também fala de como é morar distante de Campina Grande; como ´se abastece´ sobre o dia a dia da cidade, entre tantas outras perguntas que sempre passaram ao largo das abordagens rigorosamente factuais e temáticas.

Convite feito para acessar abaixo e trafegar pela vida do político certamente mais carismático das últimas décadas em solo paraibano:

*Vídeo: ParaibaOnline

ParaibaOnline – A Notícia que Faz Diferença!