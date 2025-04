No programa Conexão Caturité, o destaque do quadro ‘Cultura Popular’ foi para a literatura de cordel, que passou a ser reconhecida oficialmente como patrimônio cultural e imaterial da Paraíba, conforme lei sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado.

O jornalista e cordelista Rafael Poeta comentou a importância dessa conquista, ressaltando que o cordel é uma manifestação artística genuinamente brasileira e fortemente ligada à identidade cultural paraibana.

Rafael relembrou a relevância histórica da Paraíba nesse cenário, citando nomes como Leandro Gomes de Barros, considerado o pai do cordel, e a Biblioteca Átila Almeida, da UEPB, que abriga o maior acervo de folhetos do país.

Mais que poesia, o cordel também se destaca como forma de educação, informação e resistência popular. E agora, com o reconhecimento oficial, ganha ainda mais força como expressão viva da nossa cultura.

