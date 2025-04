João Pessoa: Semob presta apoio operacional em corrida de rua neste domingo

Seguindo a política da gestão municipal de incentivo ao esporte para a melhoria da qualidade de vida da população, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) estará, no próximo domingo (13), com equipes de plantão para garantir a segurança viária durante a realização da corrida de rua Redepharma Experience 2025.

O evento tem largada às 5h no Largo de Tambaú, com previsão de encerramento às 10h. A competição tem percursos de 5, 10, 15 e 21 quilômetros.

Serão 60 agentes de mobilidade distribuídos estrategicamente em pontos fixos e viaturas, a partir das 4h da manhã, para garantir a segurança dos atletas e a fluidez do tráfego de veículos. Para Marcílio do HBE, superintendente da Semob-JP, esses eventos destacam João Pessoa no cenário nacional.

“Nossa cidade é referência no país em qualidade de vida e incentivo de práticas de vida saudável. Por isso, vamos dar todo o apoio para o êxito do evento”, destacou.

Detalhes dos percursos:

No percurso de 5km, os atletas seguirão pela Av. Almirante Tamandaré, em Tambaú, depois avenidas João Maurício, Jacinto Dantas e Edson Ramalho, em Manaíra, entram à esquerda na Av. Ruy Carneiro, seguem pela Av. Almirante Tamandaré, depois Av. Nego, Antônio Lira, Índio Arabutan e Av. Cabo Branco até a chegada no Largo de Tambaú.

No percurso de 10km, os atletas iniciam pela Av. Almirante Tamandaré, Av. João Maurício, entram à esquerda no Retão de Manaíra, depois Av. Governador Argemiro de Figueiredo até a Olívio Pinto, de onde retornam fazendo o trajeto inverso até a Av. Nego, depois ruas Antônio Lira e Índio Arabutan, no Cabo Branco, finalizando o percurso no Busto de Tamandaré.

Os competidores dos 15km seguem pela Av. Almirante Tamandaré até a Av. Nego, de onde voltam pela Antônio Lira, depois sobem na Av. Epitácio Pessoa, sentido Centro, Av. Pedro I, em Tambiá, circundam o Parque Solon de Lucena, voltam pela Av. Epitácio Pessoa, sentido praia, entram à direita na Av. Antônio Lira, depois Índio Arabutan, até finalizar no Largo de Tambaú.

Já nos 21km, os atletas seguem pela Av. Almirante Tamandaré até a Av. Nego, voltam pela Antônio Lira, depois Av. Epitácio Pessoa, sentido Centro, Av. Pedro I, em Tambiá, Parque Solon de Lucena, depois toda a Epitácio Pessoa, entram à direita na Antônio Lira, Índio Arabutan, Av. Cabo Branco, voltando pela Rua Tabelião Antônio Carneiro até o encerramento no Busto de Tamandaré.