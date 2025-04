Basílica de Nossa Senhora das Neves é interditada em João Pessoa

A Brasília de Nossa Senhora das Neves localizada no Centro Histórico de João Pessoa foi interditada na manhã desta sexta-feira (11) porque parte da estrutura do teto cedeu. A Basílica estava fechada na hora, portanto não houve vítimas. Uma nota oficial da Arquidiocese da Paraíba foi enviada à imprensa informando o ocorrido.

Na Brasílica ocorre toda a celebração da Semana Santa, inclusive a programação já foi divulgada aos fiéis, mas não se sabe ainda se a Arquidiocese prosseguirá com as celebrações no local.

Por medida de segurança, a Catedral permanecerá fechada durante todo o dia de hoje, até que sejam concluídas as avaliações técnicas preliminares e garantidas as condições adequadas de uso.

Confira a nota da Arquidiocese:

A Arquidiocese da Paraíba informa que, por volta das 7h da manhã desta sexta-feira, uma parte da cimalha do coro da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no Centro de João Pessoa, cedeu. A catedral estava fechada no momento.

O trecho afetado localiza-se sobre o coro da igreja, uma área que não registra grande movimentação de pessoas. Felizmente, não houve vítimas.

A Arquidiocese, que realiza acompanhamento constante dos seus edifícios históricos, já deslocou uma equipe técnica ao local, que está realizando uma vistoria minuciosa para avaliar os danos e identificar as causas do ocorrido.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) já foi comunicado e deverá atuar em conjunto nas próximas etapas.

Por medida de segurança, a Catedral permanecerá fechada durante todo o dia de hoje, sexta-feira, 11 de abril, até que sejam concluídas as avaliações técnicas preliminares e garantidas as condições adequadas de uso.

Pedimos as orações de todos e agradecemos a compreensão da comunidade.

Arquidiocese da Paraíba

João Pessoa, 11 de abril de 2025