Arquidiocese divulga programação da Semana Santa em João Pessoa

A Arquidiocese da Paraíba convida todos os fiéis a viverem intensamente os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da programação da Semana Santa 2025.

As celebrações ocorrerão na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves e no Mosteiro de São Bento, em João Pessoa, e representam um tempo forte de oração, conversão e comunhão.

A Semana Santa é o ponto culminante do ano litúrgico cristão e possui um profundo significado espiritual para os fiéis, pois nos convida a mergulhar no mistério central da nossa fé: a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Mais do que uma série de celebrações, ela é um tempo de recolhimento, oração e conversão, em que somos chamados a caminhar com Cristo, desde a entrada triunfal em Jerusalém no Domingo de Ramos até a vitória sobre a morte no Domingo de Páscoa.

Confira a programação:

13 de abril – Domingo de Ramos

06h – Santa Missa na Catedral. Presidida pelo Pe. Luiz José, vigário da Catedral.

09h – Bênção dos Ramos no Mosteiro de São Bento, seguida de procissão até a Catedral e Santa Missa. Presidida por dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba

17h – Santa Missa na Catedral. Presidida pelo Pe. Allan Karlos, pároco da Catedral.

18h30 – Santa Missa no Mosteiro de São Bento. Presidida pelo Pe. Allan Karlos, pároco da Catedral.

15 e 16 de abril – Mutirão de Confissões

14h às 17h e 19h às 21h – Atendimento de confissões na Catedral

17 de abril – Quinta-feira Santa

09h – Missa dos Óleos e renovação das promessas sacerdotais. Presidida por dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba.

17h – Missa da Ceia do Senhor (Lava Pés). Presidida por dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba.

20h – Procissão do Silêncio

18 de abril – Sexta-feira Santa

09h – Via-Sacra

12h – Ofício da Agonia

15h – Celebração da Paixão do Senhor, seguida da Procissão do Senhor Morto. Presidida por dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba.

19 de abril – Sábado Santo

17h – Solene Vigília Pascal. Presidida por dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba.

20 de abril – Domingo de Páscoa

06h – Santa Missa na Catedral. Presidida pelo Pe. Allan Karlos, pároco da Catedral.

09h – Santa Missa na Catedral. Presidida por dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba.

17h – Santa Missa na Catedral. Presidida pelo Pe. Luiz José, vigário da Catedral.

18h30 – Santa Missa no Mosteiro de São Bento. Presidida pelo Pe. Luiz José, vigário da Catedral.