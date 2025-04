São 100 dias de gestão, completados nesta quinta, 10, de um ano que está apenas começando. E a Prefeitura de Campina Grande através da Secretaria de Assistência Social (Semas), já contabiliza ações e números importantes, que na prática, tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Um dos principais equipamentos da PMCG, é o Restaurante Popular Prato do Povo, que no último mês de março completou 1 ano e 7 meses de funcionamento, com o total de 180.829 refeições servidas à comunidade até esta quinta-feira, e que este ano passou a distribuir fichas mais cedo, garantindo alimento de qualidade, ao preço de 1 real.

No Carnaval deste ano, o Folia das Crianças promovido pela Prefeitura através da Semas e Secretaria de Educação (Seduc), com o apoio do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA), reuniu cerca de 2 mil crianças e adolescentes às margens do Açude Velho. O evento contou com dois minitrios, orquestras de frevo e animação de palhaços, além de brinquedos, sorteio de bicicletas, abadás, distribuição de pipocas, algodão doce e água.

A Inclusão Social, também tem tido avanços consideráveis no município. O curso de Introdução à Libras que está em andamento através da Gerência da Pessoa com Deficiência (PCD), ligado à Semas, por exemplo, bateu recorde com cerca de 80 pessoas inscritas, apenas nos primeiros 40 minutos de inscrições online. As aulas são distribuídas em quatro turmas de 20 alunos.

No mês de março, dedicado às mulheres, a equipe de oficina de beleza do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que funciona em alguns Centros de Referência em Assistência Social (Cras), participou de ações voltadas ao embelezamento feminino com design de sobrancelha corte e escova, esmaltação e maquiagem, com o total de 361 mulheres alcançadas.

Além dos Cras, as ações foram realizadas de forma intersetorial, no Centro Materno Infantil de Atenção Integral à Saúde (CEMAIS), no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), bem como junto à Coordenadoria da Mulher, Escolas Municipais, além de ações no Parque Evaldo Cruz, Praça da Bandeira e no Complexo Aluízio Campos.

Outro evento de destaque nesses primeiros 100 dias de governo na assistência social, foi a realização do Pedal Azul, que reuniu 170 ciclistas em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02 de abril). O evento, promovido pela Semas, teve um percurso de 13 km, com saída no Açude Velho. Houve arrecadação de alimentos para serem doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.

As Pessoas em Situação de Rua, é uma das políticas de prioridade na assistência social, e também apresenta dados positivos neste início de ano. O secretário Fábio Thoma ressalta o trabalho realizado pela pasta, através do Programa de Abordagem Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua (RUANDA), que realiza acompanhamento diário nos principais semáforos da cidade, onde ficou constatado a ausência de crianças e adolescentes nestes locais, um dado bastante positivo em relação ao trabalho realizado pelas equipes.

Em uma ação mais recente em relação à Pessoas em Situação de Rua, foi a desocupação da parte lateral do Sesc Centro, resultado de uma operação conjunta com a Polícia Militar, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Guarda Civil Municipal e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), após solicitação do Ministério Público da Paraíba (MPPB). No total, sete de 13 pessoas que ocupavam o local foram abrigadas na Casa de Acolhimento Irmã Zuleide Porto (PMCG), e em algumas instituições sociais, à exemplo da Fazenda do Sol, o Resgate, entre outras.

“Essa é apenas uma parte do trabalho da Prefeitura, através da Semas. Um trabalho dinâmico, diário e que tem como principal objetivo, o bem estar da nossa população. Ao logo do ano virão ainda mais desafios, mas com eles, a certeza que estamos no caminho certo, para ajudar, a quem mais precisa”, concluiu o secretário da Semas, Fábio Thoma.