O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, visitou e assinou a liberação de recursos para uma cooperativa agroindustrial em Rio Tinto, durante agenda, nessa quarta-feira (9), no Litoral Norte do estado. A ação foi promovida por meio do projeto Cooperar.

A Frutiaçú, referência na agricultura familiar da região, recebeu um aditivo no valor de R$ 134 mil, ampliando o investimento total para mais de R$ 800 mil. O recurso será destinado ao aumento da produção de polpas de frutas e macaxeira.

“Com sensibilidade, estamos investindo na economia local, incentivando cooperativas como a Frutiaçú, que garantem renda para as famílias da região. Investimos, observamos o retorno e reforçamos esse investimento para continuar incentivando a agricultura familiar”, ressaltou Lucas Ribeiro.

O presidente da Frutiaçú, Benedito Tavares, agradeceu os incentivos. “Estamos muito felizes com esse apoio, porque, a partir do trabalho dos nossos cooperados, produzindo e vendendo, o dinheiro circula aqui na nossa cidade. Com mais esse apoio, vamos ampliar nossa produção, vendendo agora também para o setor privado”, declarou.

Também participaram da solenidade o coordenador-geral do Projeto Cooperar, Omar Gama, e a prefeita de Rio Tinto, Magna Gerbasi.

Acompanhamento de obras – Ainda durante a agenda em Rio Tinto, Lucas Ribeiro visitou a reforma do Ginásio Gerbasão, que está em fase de conclusão. A obra representa um investimento de mais de R$ 1,1 milhão, viabilizado por meio de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Tinto.

“Estamos trabalhando para realizar o sonho de Rio Tinto, que é ver o Gerbasão voltar a funcionar. O convênio com o Governo do Estado tem sido fundamental para esse novo objetivo”, declarou a prefeita Magna Gerbasi.

Ainda em Rio Tinto, Lucas Ribeiro também visitou a Ponte Pequena, construída dentro do programa de Travessias Urbanas. A obra, que integra o projeto do contorno de Mamanguape, elevou o nível da via, resolvendo o problema histórico de drenagem.