TRE-PB garante esforço para ter 100% da biometria dos eleitores até 2026

Urnas eletrônicas e 100% de biometria para as próximas eleições. Esses foram alguns dos assuntos tratados entre a ministra Presidente do TSE Carmen Lúcia e os desembargadores que presidente os tribunais eleitorais no Nordeste. A Paraíba se comprometeu com a meta.

De acordo com o presidente do TRE-PB, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Paraíba possui 95% da biometria feita o que é considerado como um dos melhores índices da região. “Vamos fazer todo o esforço para fechar os 100% até o final da gestão da ministra Carmen Lúcia”, garantiu ele, lembrando que esse prazo é até agosto do ano que vem.

Além da biometria, o TSE garantiu aos presidentes dos TRE’s que as urnas de 2013 só poderão ser usadas mais como urnas de contingência apenas, e em última opção.

“Foi muito positiva a nossa reunião com a ministra que vem na dinâmica de reunir os presidentes por regiões e, assim, poder ouvir e se inteirar melhor da realidade de cada lugar”, avaliou Oswaldo Trigueiro.

Na pauta da reunião teve ainda debates sobre questões administrativas como a criação de ferramentas de Inteligência artificial que estão sendo desenvolvidas dentro do TSE para prestação de contas, além da relevância dos servidores requisitados. “São servidores importantes para a justiça eleitoral pois hoje representam mais de 30% na nossa força de trabalho.