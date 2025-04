Procon de Campina Grande se reúne com gerentes de agências bancárias

O Procon de Campina Grande promoveu nesta quinta-feira, 10, uma reunião com os gerentes das agências bancárias instaladas no Município.

O encontro teve como objetivo apresentar um balanço das reclamações mais frequentes dos consumidores e destacar as obrigações do setor a partir do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A reunião aconteceu pela manhã, no prédio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e contou com a presença de 14 gerentes das 21 agências bancárias que foram convidadas pelo Procon-CG para debater, em conjunto, estratégias de atuação que possam melhorar a prestação dos serviços bancários na cidade Rainha da Borborema.

Durante o debate o coordenador do Procon-CG, Waldeny Santana, fez uma explanação sobre a atuação do órgão, principalmente da Gerência de Fiscalização e Consultoria Jurídica (Conjur). Ele apresentou um balanço parcial dos resultados da operação especial “Procon nos Bancos”.

Waldeny Santana destacou o número significativo de reclamações com relação à demora no atendimento de consumidores nas instituições bancárias, em descumprimento da Lei da Fila (Lei nº 12.008/2009), que define normas para a organização de filas de atendimento.

O coordenador do Procon Municipal pontuou ainda algumas das obrigações contratuais e medidas de segurança que devem garantir a privacidade dos dados bancários dos consumidores, bem como a de oferecer uma estrutura de atendimento adequada para a necessidade de cada consumidor, a exemplo de assentos seguros e confortáveis, banheiros adaptados e equipamentos que emitam sinais sonoros para pessoas com deficiências visuais.

Na reunião, Waldeny Santana solicitou aos gerentes a colocação de uma linha de comunicação mais eficiente à disposição do Procon-CG, a fim de atender com celeridade as reclamações dos consumidores, diminuir os registros de reclamação e evitar possíveis processos judiciais.

A sugestão de otimizar a mediação de conflitos consumeristas, realizados pelo Procon Municipal, foi aceita pelos gerentes, que ficaram de apresentar, em breve, uma linha direta de comunicação entre as duas instituições, tendo como meta melhorar a prestação de serviço nas agências.

Para Waldeny Santana, a reunião foi proveitosa e deve representar um marco na atuação do setor em Campina Grande. Ele agradeceu a presença dos gerentes na reunião. “Acredito que o atendimento dos bancos de Campina Grande pode avançar muito e que ainda vai ser referência de boas práticas e destaque para outras localidades”, declarou.