Pacto pela Primeira Infância: presidente do TCE reúne secretários municipais

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Fábio Nogueira, reuniu nesta manhã, quinta-feira (10), secretários de saúde, da educação e da assistência social de Campina Grande e de municípios da grande João Pessoa, para apresentar o “Pacto Paraibano pela Primeira Infância”, projeto que será lançado no próximo dia 28 de abril e que tem como finalidade o incentivo às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento físico, emocional e educacional de crianças de zero a seis anos de idade.

O encontro, que ocorreu no Espaço Cidadania Digital, no Centro Cultural Ariano Suassuna – sede do TCE-PB, foi mais uma ação voltada aos gestores públicos, quanto à importância da conectividade dos serviços em favor da primeira fase da vida humana, durante a qual se alicerçam as conexões cerebrais necessárias ao desenvolvimento intelectual.

“O papel do TCE é sensibilizar e fazer repercutir as experiências positivas que estão sendo adotadas nessa área, sem interferência nos projetos e nas iniciativas de cada um”, frisou o conselheiro Fábio Nogueira.

Acompanhado do vice-presidente, André Carlo Torres Pontes, que é o coordenador do projeto que institui o pacto, Fábio Nogueira reiterou o compromisso do sistema tribunais de contas do Brasil, com o projeto, que através de parcerias com vários signatários, o Estado e as prefeituras, busca ampliar as forças para melhorar a formação das crianças no período da primeira infância.

“É o mínimo que podemos fazer pelas novas gerações, unindo os diversos atores, proporcionando melhores resultados e metas a serem atingidas”, disse o presidente.

O conselheiro reiterou a experiência do corpo técnico do TCE, que já vem trabalhando em iniciativas que visam contribuir com a formação dos seres humanos na primeira infância, reflexo da nova realidade do controle externo, mais moderno e contemporâneo, integrando-se aos meios acadêmicos em parcerias com universidades e demais órgãos de controle, poderes e entidades representativas.

O conselheiro André Carlo Torres falou das auditorias coordenadas, e comentou sobre a Auditoria Operacional que está sendo realizada para a primeira infância, e que será a matriz de planejamento para o início das atividades.

Ele destacou ainda o questionário que foi encaminhado para todos os municípios e que serviu de diagnóstico, visando a adoção de providências e metas a serem atingidas. Reforçou a importância da adesão de todos os atores ao projeto, trazendo suas experiências de acordo com as prioridades a serem alcançadas.