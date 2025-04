João Pessoa: servidores terão feriadão na Semana Santa

Considerando o feriado da Sexta-feira Santa, no próximo dia 18, a Prefeitura de João Pessoa decretou ponto facultativo para o expediente da quinta-feira (17). A medida visa permitir que servidores públicos municipais possam viajar para visitar familiares no interior do Estado no feriado religioso.

Com o decreto, que será publicado no Diário Oficial do Município, os servidores terão um feriadão prolongado de 5 dias. Após o feriado da Sexta-feira Santa, na segunda-feira (21) é o feriado nacional de Tiradentes.

O expediente nas repartições públicas municipais será interrompido a partir das 14h da quarta-feira (16) e só será retomado às 8h da terça-feira (22). Durante este período, os serviços essenciais da administração pública municipal serão mantidos, como os do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), urgência e emergência dos hospitais, limpeza urbana, monitoramento do trânsito e Defesa Civil.