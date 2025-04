Variação no preço do peixe em João Pessoa; veja

Uma semana antes da Semana Santa, pesquisa do Procon-JP para preços dos pescados, um dos produtos mais consumidos nessa época do ano, traz uma variação no quilo do peixe Cavala (com cabeça) de 276,77%, com preços oscilando entre R$ 12,74 (Supermercado SuperFácil – Água Fria) e R$ 48,00 (Box Quinder e Nenen – Mercado de Tambáu e Peixaria Pôr do Sol – Mercado da Torre), diferença de R$ 35,26.

Mas a maior diferença do levantamento, R$ 75,00, ficou com o quilo da patola, que oscila entre R$ 65,00 (Peixada do Alex – Mercado da Torre) e R$ 140,00 (Peixada Fidelis – Vila dos Pescadores da Praia da Penha), uma variação de 115,38%.

A pesquisa esteve em 28 peixarias de cinco mercados públicos, na Vila dos Pescadores da Praia da Penha e em três supermercados no dia 8 de abril e traz preços de 56 tipos de pescados e frutos do mar, a exemplo de filé de peixe, peixe inteiro com cabeça, peixe em posta, camarão cinza pequeno, médio e grande, filé de camarão, ostras entre outros produtos.

Mais diferenças – Outras grandes diferenças foram registradas no quilo do bacalhau, R$ 72,91, que está com preços entre R$ 54,99 (Bemais – Bancários) e R$ 127,90 (Carrefour – Bancários), variação de 132,59%; e no quilo do filé de salmão, R$ 68,90, que oscila entre R$ 90,00 (Peixarias JL, Dona Penha, Do Van e Bom Sucesso – Vila dos Pescadores da Praia da Penha) e R$ 158,90 (Carrefour – Bancários), variação de 76,56%.

Mais variações – Outras variações que chamam a atenção foram encontradas no quilo do filé da Pescada Amarela, 191,67%, que está com preços entre R$ 24,00 (Peixaria Galego Diniz – Mercado do Grotão) e R$ 70,00 (Peixarias Quinder e Nenen, Box 05 e Peixaria do Tenente – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 46,09; seguido do quilo do Curumim (com cabeça), 175%, com preços entre R$ 20,00 (Peixaria Vieira Pescados – Mercado Central) e R$ 55,00 (Peixaria do Alex – Mercado da Torre), diferença de R$ 35,00.

Os locais – A pesquisa foi realizada nos seguintes estabelecimentos: Supermercados: Carrefour e Bemais (Bancários); SuperFácil Atacado (Água Fria); e Atacadão (Geisel).

Mercados Públicos – Vila dos Pescadores da Penha (Peixarias Fidelis, Valdevino, Bom Sucesso, do Van, do Zildo, JL, do Nen, Zé do Peixe e Dona Penha); Central (Peixarias da Mônica, JR Peixes e Camarão e Vieira); Tambaú (Peixarias do Tenente, Tambaú, N. S. da Conceição, Quinder e Nenen, Boxes 5 e 8); Torre (Peixarias Nossa Senhora da Penha, do Alex e Pôr do Sol); Grotão (Peixaria Galego Diniz); Mangabeira (Pescados Verdes Mares, Peixaria Deus é Fiel e Casa do Peixe).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br