STTP reforça uso correto do cartão de gratuidade para PCDs

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande está intensificando a campanha de conscientização sobre o uso correto dos cartões de gratuidade destinados às pessoas com deficiência (PCD) no transporte coletivo urbano. A ação tem como objetivo evitar bloqueios indevidos e garantir que o benefício seja utilizado da forma correta.

De acordo com a gerente de Transportes da STTP, Aracy Brasil, é fundamental que os usuários estejam atentos a algumas regras simples, mas que fazem toda a diferença na validação do cartão.

“Em primeiro lugar, sempre entrem pela porta da frente. Não é permitida a entrada pela porta do meio. Isso é essencial para que possamos fazer o reconhecimento facial da pessoa com deficiência e garantir a gratuidade dela e do seu acompanhante, quando for o caso”, explicou.

A gerente também detalhou o procedimento para crianças. “Quem tem até cinco anos deve passar por uma única catraca, no colo do responsável. Ao girar a catraca e passar o cartão, o sistema já reconhece a gratuidade da criança. No caso de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, todos têm direito a um acompanhante. Nesse caso, o PCD deve passar o cartão primeiro, para fazer a leitura facial. Depois de 60 segundos, o acompanhante pode girar a catraca com o mesmo cartão, garantindo a gratuidade também para ele”, completou.

Aracy reforça ainda que o cartão é pessoal e intransferível. “Esse cartão só pode ser utilizado com a presença do titular. Nunca deve ser utilizado por terceiros, para que possamos evitar o bloqueio do benefício”, alertou.

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a STTP pelo telefone (83) 3341-1517, que também funciona como WhatsApp para atendimento.

A campanha segue durante todo o mês com orientações nos terminais, ônibus e canais oficiais da STTP.