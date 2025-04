Reitora da UEPB anuncia reforço na segurança do campus de Campina Grande

Em resposta ao trágico assassinato de um funcionário de uma copiadora dentro da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, a reitora da instituição, professora Célia Regina Diniz, se reuniu com representantes das forças de segurança pública do Estado para discutir medidas emergenciais de proteção à comunidade acadêmica.

A principal deliberação foi o reforço da presença policial e a ampliação do monitoramento eletrônico no campus. Segundo a reitora, a reunião foi decisiva para garantir ações concretas.

“O que foi estabelecido foi um aumento do número de viaturas com a presença da Polícia Militar fazendo essas rondas, então, aumento do efetivo, como também – e muito importante para a nossa instituição – o aumento do número de câmeras, câmeras com inteligência, que possam ser monitoradas também em parceria com o Governo do Estado, para que a gente possa ter uma maior segurança dentro da Universidade Estadual da Paraíba”, afirmou Célia.

Ela destacou ainda o papel da Secretaria de Segurança Pública no apoio imediato às demandas da UEPB.

“Todo apoio que está sendo recebido pela Universidade Estadual da Paraíba por meio da Secretaria de Segurança Pública, nós agradecemos, porque precisamos bastante da expertise destes profissionais, destas profissionais, para que a universidade caminhe e tenha, dentro do seu interior, com a sua comunidade, um ambiente tranquilo, onde as pessoas se sintam seguras.”