Piloto e mecânico recebem alta após queda de avião em Campina Grande

O piloto, de 65 anos, e o mecânico, de 33, que estavam na aeronave de pequeno porte que caiu na manhã desta quarta-feira (9), no distrito de São José da Mata, em Campina Grande, receberam alta hospitalar.

Segundo o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, o piloto teve alta no início da noite e o mecânico por volta das 20h50.

A queda ocorreu nas proximidades do aeroclube da cidade. A causa do acidente ainda não foi identificada, mas a aeronave tinha registro regularizado. As vítimas foram socorridas inicialmente por moradores da região e, em seguida, atendidas pelo Samu e Corpo de Bombeiros. Ambos estavam conscientes e orientados no momento do resgate.

