O repórter das ruas Gabriel Diniz, da Rádio Caturité FM, foi em busca de histórias que resistem ao tempo. No Centro de Campina Grande, ele encontrou o senhor Silvio Rodrigues Isaac, relojoeiro com mais de 40 anos de experiência. Entre pilhas, mostradores e engrenagens, ele contou como é manter viva uma profissão cada vez mais rara.

Apesar da longa experiência, ele admite que nem todos os serviços têm solução. “Tem conserto que é mais difícil, tem conserto que é mais fácil. Tem relógio antigo que ninguém tem mais peça hoje. Não se encontra, é muito difícil. De 54, 60 por aí. Não tem mais peça, nem pilha.”

Silvio também destacou uma ferramenta essencial para o seu trabalho: a lupa. “Você vê a peça assim, ela aumenta. Aí é muito bom, dá pra ver o defeito direitinho.”

A demanda hoje, segundo ele, é bem menor, mas o serviço mais procurado segue firme: a troca de pilhas. “Colocar pilha, todos os dias. Só o que dá mais é colocar pilha. Tem primeira linha, segunda linha… muda a durabilidade.”

Para lidar com relógios e clientes, paciência é fundamental. “O conserto já mexe muito com a mente da pessoa. Tem que ter paciência. Teve uma cliente aqui que ficou me ensinando o que fazer. Eu trabalhando e ela me dizendo como era. Mas eu fui paciente, deixei ela falar.”

Mesmo com as dificuldades, Silvio segue firme na profissão que escolheu ainda na adolescência. “Desde os 15 anos que eu trabalho com relógio. Hoje tenho 58. Me dediquei mesmo.”

Trabalha com cerca de 70% dos modelos que chegam até ele. “Alguns eu faço, outros não. O que não faço é por falta de peça. Relógio importado, por exemplo, é mais difícil. A gente nem indica ninguém, porque quase ninguém mexe.”

O som dos ponteiros continua a ecoar na banca de Silvio. Em tempos digitais, ele segue ali, com o tempo nas mãos — e muita história pra contar.

