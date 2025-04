Hospital Padre Zé pode encerrar atividades após fim de contrato com Prefeitura de João Pessoa

O Hospital Padre Zé, em João Pessoa, anunciou nesta quarta-feira (9) a possibilidade de encerrar suas atividades até o fim de abril, após a não renovação do contrato com a Prefeitura para manutenção de 100 leitos de Unidades de Cuidados Prolongados (UCP).

A instituição atribui a decisão ao bloqueio de repasses devido a irregularidades da gestão anterior.

A Prefeitura confirmou a interrupção do contrato, alegando impedimento legal, mas afirmou que busca uma solução para manter o serviço.

Uma audiência está marcada para o dia 14 no Ministério Público da Paraíba. Caso não haja mudança no cenário, o hospital poderá encerrar sua história de 90 anos de atendimento à população mais vulnerável do estado.

*com informações da TV Cabo Branco