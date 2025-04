Faepa alerta: Paraíba está praticamente sem defesa animal e vegetal

Mário Borba, presidente da Federação de Agricultura do Estado da Paraíba (Faepa), alertou para as fragilidades que o Estado enfrenta diante da desestruturação do serviço de defesa animal e vegetal, que poderá provocar sérias consequências de repercussão nacional.

Borba (foto) disse que a Federação já tentou repetidamente manter um contato com o governador do Estado para tratar desse perigo iminente, mas não logrou êxito.

– Fazer defesa vegetal e animal é prevenção à saúde humana. E isso o governo estadual não está cuidado. Está relaxando com isso – lamentou o empresário que preside a Faepa.

Veja a entrevista que o empresário concedeu ao jornalista Arimatéa Souza.

Vídeo: ParaíbaOnline