CRM/PB critica a insensibilidade das gestores públicos

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba já realiza investigações e sindicâncias para apurar os fatos recentes no âmbito do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida – ISEA, em Campina Grande, que culminaram com a morte de uma parturiente e de um bebê.

Integrante da diretoria do CRM-PB, o médico Antonio Henriques participou, na noite desta terça-feira, de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Campina Grande.

– Se houver pessoas da classe médica para serem responsabilizadas, elas o serão – sublinhou.

Antonio Henriques disse que a superlotação do ISEA é um problema que ocorre “há tantos anos”.

“E o que eu mais lamento, é que tenhamos que ter mais uma tragédia acontecendo para que este tema venha à tona. E isso que isso não caia no esquecimento, como tem acontecido tantas e tantas vezes”, acrescentou.

Ainda conforme o médico, “não é possível que os nossos gestores não entendam que Campina Grande, a segunda maior cidade do Estado, contar com apenas uma maternidade pública para acolher (pacientes) de 180 municípios”.