A Prefeitura de Campina Grande segue avançando com os trabalhos da terceira etapa do Canal de Bodocongó, que contempla a construção de 320 metros de extensão do canal. Nesta fase, está em andamento a execução das paredes laterais, com altura variável entre 3,40 e 3,80 metros. As estruturas possuem largura de base de 1,60 metro. A estimativa é de que seja utilizado um volume aproximado de 24 m³ de concreto ciclópico.

Simultaneamente, está sendo realizada a concretagem do piso do canal. Ao todo, essa etapa prevê a aplicação de 1.400 metros cúbicos de concreto ciclópico ao longo de 320 metros lineares.

Esse tipo de concreto é reforçado com grandes pedras naturais, conhecidas como matacões, o que proporciona maior resistência estrutural e economia de cimento, sendo amplamente utilizado em obras de drenagem e contenção.

A previsão inicial é que os serviços de concretagem do piso sejam concluídos em até 60 dias, podendo haver ajustes no cronograma em caso de interferências no local. Já o prazo para construção das paredes do canal deve seguir em prazo estimado até o mês de agosto, desde que não ocorram imprevistos.

Outros serviços

Além da concretagem e da construção das paredes, outras frentes de trabalho seguem em ritmo acelerado. Estão sendo executadas escavações, remoção e destinação adequada do material escavado, construção de barreiras rígidas e implantação de calçadas e ciclovias. As intervenções visam melhorar a mobilidade e garantir mais segurança para pedestres e ciclistas da região.

A terceira etapa do Canal de Bodocongó é mais uma ação da Prefeitura para modernizar o sistema de drenagem da cidade, reduzindo os impactos provocados por alagamentos e períodos de chuvas intensas.

Em relação à segunda etapa do canal, os trabalhos estão em fase de finalização, restando apenas a instalação do meio-fio. A próxima fase inclui a sinalização viária, que será executada pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), além da implantação da iluminação pública.

Panorama da obra

Com cerca de 120 mil moradores beneficiados, os bairros atendidos incluem Malvinas, Bodocongó, Conjunto dos Professores, Ramadinha, Dinamérica e Santa Rosa. O Canal de Bodocongó, com aproximadamente 6 km de extensão, é uma obra essencial para a infraestrutura de Campina Grande.

Iniciada em 2023, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, a segunda etapa das obras foi viabilizada por meio de recursos da Caixa Econômica Federal, emendas parlamentares, repasses da União e recursos próprios da Prefeitura. O valor total investido nessa fase é de R$ 12 milhões.

A terceira etapa da obra vai compreender o trecho entre as imediações da rua Iara Amaral, até o encontro do canal com a avenida Francisco Lopes de Almeida, na ponte do Cruzeiro, com 320 metros de extensão.

Orçada em R$ 25 milhões e financiada com recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), esta fase (terceira) terá um prazo de 18 meses para ser concluída. Além da continuidade do canal, a obra vai incluir a construção da ponte do Cruzeiro, reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana.