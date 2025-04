Sebrae inicia segunda fase do Serras do Curimataú

Os trabalhos da segunda fase de um programa que ajudará a destacar o território do Curimataú da Paraíba iniciaram com o I Fórum de Desenvolvimento Serras do Curimataú. O Fórum foi realizado na cidade de Araruna, nestas segunda (7) e terça-feira (8), e as ações planejadas desde o início do ano entre nove municípios continuam em execução, principalmente no turismo.

O Programa tem a metodologia Liderança para Desenvolvimento Regional (LIDER) de capacitação, desenvolvida pelo Sebrae/PB. Na segunda-feira (7), a abertura do Fórum mostrou a fase de aplicação da Agenda de Desenvolvimento Serras do Curimataú. O gerente da agência do Sebrae/PB em Araruna, Marcílio de Sousa, disse que esse é o primeiro de quatro Fóruns deste ano e em 2024 foram oito encontros, com a entrega da agenda de trabalho para Araruna, Damião, Cacimba de Dentro, Tacima, Dona Inês. Riachão, Barra de Santa Rosa, Casserengue e Cuité.

“Iniciamos a segunda etapa desse Programa, com a realização de quatro fóruns. Essa é a parte de implementação e, no ano passado, na primeira fase, foi a de construção. Agora estamos seguindo a agenda que foi lançada na apresentação deste Programa. É um trabalho desenvolvido pelo Sebrae, nessa metodologia LIDER, que destaca os empreendedores locais, apoia o desenvolvimento conjunto, um município visitando o outro”, falou.

Marcílio de Sousa informou que os objetivos específicos do Programa é sedimentar a consciência cidadã sobre a necessidade de participar dos destinos turísticos da região, além de exercitar vínculos descobertos na rede de influências, como forma de testar a eficácia da liderança individual e coletiva construídas durante o LIDER, entre outros.

A programação do I Fórum ofereceu oficinas, como um Diagnóstico dos Estilos Individuais de Comunicação dos participantes do LIDER e Contratos de Intenções e avaliação do estágio grupal, dentre outros assuntos. O Programa reúne lideranças de diferentes setores para construir projetos de desenvolvimento regional.