O cantor Santanna, o Cantador, manifestou pesar pela morte do compositor Antônio Barros, ocorrida no último domingo (7), aos 95 anos, em João Pessoa. Considerado um dos maiores nomes da música popular nordestina, Antônio Barros é autor de sucessos que marcaram época e continuam vivos no repertório de grandes artistas.

“Vai deixar uma grande lacuna na cultura popular, porque a gente pergunta: qual é o maior sucesso de Antônio Barros? Não! A pergunta certa é: quais são os maiores sucessos dele?”, destacou Santanna, em tom emocionado. “E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter convivido com ele, e por esse tempo que ele passou com a gente.”

Santanna teve a oportunidade de interpretar uma das composições de Barros: a música Madrugada, gravada ao lado do também artista Ton Oliveira. “Uma das músicas mais lindas dele”, afirmou o cantor.