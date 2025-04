Reitora da UEPB e segurança do Estado debatem sobre estratégias de seguridade

Em uma maratona de reuniões realizadas durante toda a manhã desta terça-feira (8), a reitora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), professora Celia Regina Diniz e a vice-reitora, professora Ivonildes Fonseca, se reuniram com as forças que compõem a Segurança Pública no Estado da Paraíba e em Campina Grande, para debater, traçar estratégias e definir de forma concreta as medidas de segurança a serem adotadas na Instituição a curto, médio e longo prazo.

Entre as medidas que estão sendo estudadas e que devem ser colocadas em prática de imediato, está o reforço do policiamento em torno do Câmpus I, em Campina Grande, com rondas ostensivas antes, durante e depois das aulas, além de ajustes estruturais na Central de Integração Acadêmica Paulo Frente, como a abertura de rotas de fuga para evitar acidentes em casos de evacuação, bem como o uso da tecnologia com a possibilidade de utilização de sistemas inteligentes de monitoramento e detectores de metais.

A reunião realizada no final da manhã no Gabinete da Reitoria foi com o secretário de Segurança e Defesa Social do Estado da Paraíba, Jean Francisco Bezerra Nunes, que reforçou o apoio institucional para reforço da segurança na UEPB. Neste encontro foram tratadas medidas práticas que serão implementadas na Instituição antes do retorno das aulas programado para a segunda-feira (14). A reitora Celia Regina agradeceu ao secretário pelo empenho e a disponibilidade em ajudar a Instituição nesse momento.

“Durante essa reunião nós conseguimos avaliar algumas estratégias de segurança, evidenciando o uso de ferramentas de inteligência. É extremamente valioso o apoio que a gente está recebendo da Polícia Militar, da Polícia Civil e de toda a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba”, explicou. A reitora lembrou que a UEPB já detém de um sistema de tecnologia que pode contribuir com o trabalho de monitoramento com cerca de 480 câmeras que estão instaladas em pontos estratégicos no Câmpus de Campina Grande.

“Nós temos cerca de 480 câmeras e a gente vai analisar agora juntamente com o pessoal que trabalha com essa parte de tecnologia e verificar se elas são compatíveis a esse sistema. Caso contrário, vamos adquirir novas câmeras que possam fornecer esse tipo de serviço a nossa comunidade acadêmica”, adiantou. Celia Regina garantiu que não faltará esforço, empenho e determinação da gestão para dotar a UEPB de uma estrutura de segurança que permita o retorno dos estudantes, professores e técnicos(as) administrativos(as) de forma segura e em paz.

O secretário de Segurança, Jean Francisco Bezerra Nunes, também classificou como proveitosa a reunião e agradeceu a forma como a UEPB tem tratado o assunto após o episódio da quinta-feira (3). Ele explicou que após receber a reitora no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em João Pessoa, fez questão de vir juntamente tom toda a sua equipe à UEPB para entender melhor o ambiente operacional da Instituição e ver as providências necessárias a serem tomadas já de imediato.

“A gente já tem ações com a Polícia Militar, teremos ações também com o Centro Integrado de Comando e Controle, e cooperando com a tecnologia a gente vai evidentemente avaliar a estrutura que já existe na Universidade e também adotar algumas ações e providências por parte da Secretaria de Segurança, dos Centros Integrados de Comando e Controle e no entorno aqui das imediações do Câmpus de Campina Grande”, destacou o secretário.

Além do secretário e da reitora, participaram da reunião a pró-reitora de Infraestrutura, professora Weruska Brasileiro Ferreira; o pró-reitor adjunto de Infraestrutura, Félix Brito Neto; o pró-reitor adjunto de Planejamento, Geraldo Medeiros Júnior; a pró-reitora de Gestão Administrativa, Pollyanna Xavier Nunes França; além do delegado-geral da Polícia Civil, André Rabelo; o Superintendente da PC em Campina Grande, Paulo Ênio; a delegada Nercília Dantas; a coordenadora do Centro Integrado de Comando e Controle, Jousilene Sales; e o gerente de Tecnologia da Informação da SESDS, Fabiano Vieira.

Comandante garante ampliar rondas em torno do Câmpus I

A reitora Celia Regina Diniz também recebeu em seu Gabinete o coronel Gilberto Felipe, responsável pelo Comando de Policiamento Regional (CPR1), que garantiu o reforço do policiamento em torno do Câmpus I já de imediato no retorno das aulas. Bastante solícito, o coronel Gilberto Felipe ouviu atentamente a reitora e garantiu que da parte da PM haverá esforço para garantir a segurança na Universidade.

Ele anunciou um Plano Contingencial com presenças ostensivas nos três turnos na Universidade de policiais em viaturas em deslocamentos no Câmpus. “No nosso entendimento, acreditamos que essas medidas atreladas aos outras mais farão, sobretudo, retornar aquele clima de tranquilidade e de harmonia que deve sempre ter no espaço universitário”, destacou o comandante.

Além da reitora e do comandante, participaram da reunião o chefe de Gabinete da Reitoria, professor Luciano Albino; o coordenador de Comunicação, o jornalista Hipólito Lucena; o tenente Alisson Figueiredo e o capitão Soares Rodrigues.

A reitora enfatizou que a UEPB vem se movimentando no sentido de traçar medidas que visem melhorias de segurança na Instituição. Ela lembrou que a primeira medida da Administração Central foi lançar uma portaria suspendendo imediatamente as atividades administrativas e acadêmicas na Universidade para dar tempo a gestão de traçar medidas efetivas de segurança.

Ela ainda explicou que instituiu uma equipe de crise na Universidade, contando com o apoio da Procuradoria-Geral, da Pró-reitoria de Infraestrutura, Pró-reitoria de Administração e Pró-reitoria do Planejamento, para que começasse a estudar o que será feito e quais são as ações imediatas ou emergenciais. Com relação à parte de vigilância da própria UEPB, a reitora adiantou que já solicitou à Pró-reitoria de Gestão Administrativa um estudo para ver a possibilidade de aumento do número de seguranças na Universidade.

Uma das propostas que está sendo adotada pela gestão é fazer adaptações e mudanças estruturais na Central de Integração Acadêmica Paulo Freire. A ideia é criar alguns dispositivos para fazer rotas alternativas em momentos necessários como saída de emergência e outras medidas que melhorem a circulação de estudantes, técnicos(as) e professores(as).

A vice-reitora, professora Ivonildes Fonseca, também destacou a relevância das medidas para garantir uma cultura de paz na Instituição. Ela garantiu que a UEPB está tomando todas as medidas para acolher bem os(as) estudantes no retorno às aulas. “A mensagem é dizer que quando nós assumimos um trabalho na área da educação, nós assumimos um compromisso com a vida, uma vida com respeito. E neste momento em que nós estamos com vidas perdidas, como que tivemos, e estamos também com vidas em pânico, nós queremos reafirmar que a união das pessoas, a nossa busca pelo afeto, pelo respeito é fundamental”, destacou.

Reitora se reúne com Direções de Centros

Ainda durante a manhã, a reitora se reuniu com os(as) diretores(as) dos Centros de Ensino que compõe o Câmpus I, além da Faculdade de Linguística, Letras e Artes (FALLA), como também de alguns(mas) pró-reitores(as) para apresentar as medidas que já estão sendo adotadas pela Administração Central para garantir o reforço da segurança na UEPB. A reunião aconteceu na sala da Pró-reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) e contou também com a participação da equipe responsável pela segurança da Instituição.

Durante essa reunião, foi apresentado o consultor e especialista na área de segurança, Rodrigo Lima, que terá a missão de realizar um diagnóstico e indicar quais as melhores ações emergenciais, de médio e a longo prazo, a serem realizadas pela UEPB. A pró-reitora, Weruska Brasileiro Ferreira, adiantou que algumas dessas medidas serão as melhorias na iluminação do Câmpus, modernização no monitoramento do sistema câmeras, além da reforma da Central de Integração Acadêmica Paulo Freire com a implementação de corredores de fuga.

Outras reuniões devem acontecer nos próximos dias para aprimorar e ajustar as medidas emergenciais a serem colocadas em prática na Universidade Estadual da Paraíba.