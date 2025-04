Prefeitura de Campina Grande elabora novo decreto de emergência para a Operação Carro-Pipa

A Prefeitura de Campina Grande, por meio de parecer técnico da Defesa Civil Municipal, está elaborando um novo decreto de situação de emergência por conta da estiagem que afeta a zona rural do Município.

A medida é considerada essencial para assegurar a continuidade da Operação Carro-Pipa (OCP), responsável pelo abastecimento de água nas comunidades mais atingidas pela seca.

De acordo com Maxsuell Vasconcelos, supervisor da OCP em Campina Grande, o atual decreto tem validade até o próximo dia 27 de abril. Por isso, o novo documento já está sendo preparado, com base em levantamentos técnicos e dados atualizados. Essa medida tem como objetivo permitir que o Município continue inserido no programa federal de distribuição de água.

O decreto é um dos requisitos exigidos pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para que Campina Grande possa obter o reconhecimento federal da situação de emergência.

Além da formalização é necessária a apresentação de documentos comprobatórios da escassez hídrica nas áreas afetadas. A tramitação de todo esse processo é feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), plataforma oficial utilizada para registrar e validar as informações junto aos órgãos federais.

Os recursos da Operação Carro-Pipa são repassados pelo Governo Federal e executados sob a coordenação do Exército Brasileiro. O apoio da União é fundamental para manter o fornecimento de água potável às comunidades rurais que enfrentam dificuldades no acesso ao recurso.