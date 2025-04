João Pessoa é um dos destinos mais buscados no próximo feriadão

A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – divulgou o ranking dos 20 destinos mais buscados para viagens nos feriados de abril, entre os dias 18 e 21 (Semana Santa e Dia de Tiradentes). João Pessoa ficou em décimo terceiro destino mais buscado do Brasil e o sexto do Nordeste.

O levantamento foi realizado com base na procura por pacotes nacionais e internacionais no site e APP da Decolar para viagens nos feriados de abril em comparação ao mesmo período de 2024.

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, esse indicativo confirma que a Capital paraibana vive um outro momento no turismo nacional e, mais do que isso, tem apresentado um crescimento sustentável nos últimos anos. O secretário destacou as ações de promoção da cidade que a Prefeitura tem realizado, em parceria com o Governo do Estado e o trade turístico.

De acordo com Daniela Araújo, diretora de Produtos em Destino da Decolar, a empresa registrou um crescimento de 47% na procura para os feriados de abril, tanto para destinos nacionais quanto internacionais, em relação ao ano anterior. “Diante dessa demanda, reforçamos a importância do planejamento antecipado para garantir as melhores opções de hospedagem e transporte, além de preços mais atrativos”, afirmou.

Participação em feiras – Em 2025, informou Vitor Hugo, a Setur potencializou a presença nas principais feiras de Turismo, entre elas a Bolsa de Turismo de Lisboa, realizada no mês de março, em Portugal. “Pela primeira vez estivemos divulgando os nossos roteiros presencialmente em uma das principais feiras de turismo da Europa. Essa ação deverá resultar em um maior fluxo de turistas estrangeiros em nossa capital nos próximos meses”, pontuou o secretário.

A força de João Pessoa no mercado nacional é reflexo também do interesse dos turistas pela própria região Nordeste. Os dados da Decolar colocam sete destinos nordestinos entre os 20 mais buscados para os feriados de abril.

Destinos nacionais:

1 – Rio de Janeiro (RJ)

2 – São Paulo (SP)

3 – Maceió (AL)

4 – Recife (PE)

5 – Salvador (BA)

6 – Fortaleza (CE)

7 – Porto Seguro (BA)

8 – Florianópolis (SC)

9 – Curitiba (PR)

10 – Foz do Iguaçu (PR)

11 – Navegantes (SC)

12 – Goiânia (GO)

13 – João Pessoa (PB)

14 – Vitória (ES)

15 – Belo Horizonte (MG)

16 – Campo Grande (MS)

17 – Belém (PA)

18 – Manaus (AM)

19 – São Luís (MA)

20 – Ribeirão Preto (SP)

(*) Fonte: Decolar