A Casa da Cidadania de Campina Grande passará por mudanças significativas nos próximos dias. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o gerente da unidade, José Coelho (foto), falou sobre a reforma da antiga sede, localizada no Açude Velho, e anunciou a nova localização da estrutura, que funcionará em um espaço moderno e acessível no Shopping SitMix, na rua Getúlio Vargas, no Centro.

“A unidade do Açude Velho ainda está passando pela reforma, onde será instalado outro órgão do governo. Fala-se na possibilidade de ser a Casa do Trabalhador, mas ainda está em definição. Já a nova sede da Casa da Cidadania vai funcionar na rua Getúlio Vargas, onde está sendo inaugurado o Shopping SitMix, em frente à Caixa Econômica Federal. A estrutura já está praticamente concluída, com instalações, móveis e equipamentos organizados”, afirmou Coelho.

Segundo o gerente, todos os serviços anteriormente oferecidos na Casa da Cidadania do Açude Velho serão transferidos para o novo local. Entre eles, a emissão de RG, o atendimento do Sine, a Defensoria Pública e outros órgãos parceiros. A previsão é que a mudança ocorra até o final de abril, ou no mais tardar, no início de maio.

“A inauguração contará com a presença do governador, da secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, e outras autoridades. A ideia é oferecer à população um espaço mais moderno, centralizado e acessível, próximo ao terminal de integração e à rede bancária”, acrescentou.

Enquanto a mudança não é concluída, os serviços continuam funcionando normalmente na unidade da Casa da Cidadania localizada no Partage Shopping. Para emissão de RG, o agendamento continua sendo feito exclusivamente pelo Portal da Cidadania, através da SenhaGov.

“O atendimento para emissão de RG continua da mesma forma, pelo portal. A primeira via da nova Carteira Nacional de Identificação (CNI) ainda é gratuita. A carteira profissional (CTPS) também segue sendo emitida e o Sine continua realizando o atendimento para quem busca uma oportunidade de emprego”, finalizou José Coelho.