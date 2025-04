Campina Grande: prefeitura lança manual para evitar bloqueio de cartões de gratuidade de PCDs

Com o objetivo de garantir às pessoas com deficiência (PCDs) o respeito e direito à gratuidade no transporte público coletivo de Campina Grande, a Prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), lançou um manual de uso para evitar que essas pessoas tenham seus cartões bloqueados.

Desde o início deste ano, 150 bloqueios já foram registrados. O motivo mais comum é o uso sem a presença do PCD. Ao todo são 3.136 gratuidades para pessoas com deficiência (PCDs) ativas na cidade Rainha da Borborema.

Os manuais serão entregues às pessoas com deficiência ou aos seus responsáveis, no ato da concessão da carteira de gratuidade ao beneficiário. As regras são as seguintes: quando o titular tem até cinco anos, ele e o seu responsável passam juntos pela roleta. Quando o titular tem acima de 5 anos, o cartão deve ser chapado duas vezes, uma pela criança e a outra pelo responsável.

É obrigatória a entrada pela porta da frente dos ônibus. Não é permitida a entrada pela porta do meio dos veículos. Isso porque é necessário fazer o reconhecimento facial, para fins de legalidade do processo. Da mesma forma, é proibido fazer o uso do cartão sem a presença do titular, fato mais comum que leva ao bloqueio dos cartões.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato com a STTP, através do WhatsApp 3341-1517.