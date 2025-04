Rádio Caturité FM celebra 74 anos de história e compromisso com Campina Grande

Nesta segunda-feira, 07 de abril, a Rádio Caturité FM comemora 74 anos de fundação, marcando décadas de contribuição para a comunicação, a cultura e a informação de qualidade em Campina Grande e região.

Para celebrar a data, o bispo diocesano de Campina Grande e superintendente da emissora, Dom Dulcênio Fontes de Matos, deixou uma mensagem especial aos ouvintes e colaboradores que fazem parte dessa trajetória.

“Queridos ouvintes, quem vos fala é Dom Dulcênio, Bispo da Diocese de Campina Grande e Superintendente da Rádio Caturité. Louvamos a Deus hoje pelos 74 anos da nossa Rádio Caturité FM de Campina Grande. Agradecemos de coração a todos que, ao longo dessas mais de sete décadas, contribuíram e contribuem para construir essa história de sucesso. Nossa gratidão aos diretores, colaboradores, anunciantes e, especialmente, a você, ouvinte, que é a razão do nosso esforço diário para manter a credibilidade e a independência da nossa missão. Que Deus continue abençoando a nossa rádio hoje e sempre”, declarou.

A Caturité FM carrega em sua essência o compromisso com a verdade, o respeito à audiência e o papel social da comunicação, tornando-se referência no rádio paraibano. Ao longo dos anos, se consolidou como uma emissora plural, aberta ao debate, à fé e à informação de qualidade, sempre em sintonia com os valores da comunidade que representa.