O cantor e sanfoneiro Flávio José lamentou, com profunda tristeza, a morte do compositor Antônio Barros, ocorrida neste domingo (7), em João Pessoa, aos 95 anos.

Autor de clássicos como ‘Forró do Poeirão’, ‘Bate Coração’,’ Procurando Tu’ e ‘Só Quero um Xodó’, Barros teve sua obra eternizada nas vozes de grandes artistas da música popular brasileira. Ao lado da esposa Cecéu, com quem compôs diversas canções, ele ajudou a moldar o forró tradicional e o xote nordestino, tornando-se um dos nomes mais gravados do gênero.

“Para mim, Antônio Barros é o maior compositor da história da música nordestina. Sou muito grato a ele, pois no início da minha carreira ele me deu muitas orientações e liberou muitas músicas para que eu gravasse”, declarou Flávio José, visivelmente emocionado.

Segundo o cantor, a perda de Antônio Barros representa um duro golpe para a cultura popular nordestina. “É uma perda muito grande. O legado dele fica — são centenas de músicas que a gente canta — e agora ficamos na saudade”, completou Flávio, em entrevista concedida à uma rádio de João Pessoa.