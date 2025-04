Empresário foi a óbito no final de semana em Campina Grande

O empresário Roberto Ferreira de Farias, conhecido como ´Beto Parari´, morreu no final de semana em Campina Grande, aos 55 anos de idade, após um longo processo de enfermidade decorrente de um câncer.

Além de atuar empresarialmente, ele integrava a diretoria do Sindicato do Comércio Atacadista do Estado da Paraíba.

O velório e o sepultamento ocorreram no cemitério Campo Santo Parque da Paz, no distrito industrial campinense.