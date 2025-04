A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa faz alerta aos estudantes sobre Medida Provisória da Prefeitura publicada no Diário Oficial do Município que prorrogou a validade da Carteira de Identificação Estudantil (CIE’s) 2024 para todos os serviços municipais, inclusive para a meia-passagem no transporte público da capital paraibana.

O secretário Junior Pires informa aos estudantes da Rede Municipal de Ensino que o Programa Carteira Solidária da Prefeitura de João Pessoa e executado pelo Procon-JP e que fornece, gratuitamente, o documento estudantil, não será prejudicado porque está incluso na Medida Provisória da Prefeitura de João Pessoa que contempla todos os alunos da Capital. “A validade da Carteira Solidária também foi prorrogada por 60 dias”, destaca.

Antes da prorrogação, o documento estudantil de 2024 deveria valer até o último dia 31 de março, com o Procon-JP habilitando, no início do mês passado, cinco entidades representativas dos estudantes de João Pessoa para confecção e emissão da Carteira de Estudante 2025.

Entidades

Junior Pires pontua, ainda, que foram credenciadas três entidades universitárias e duas secundaristas. “As secundaristas foram UESP (União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba) e UEEP (União Estadual dos Estudantes da Paraíba). Já as três entidades universitárias credenciadas foram a CUC (Conselho Universitário de Carteiras); o DCE Nassau (Diretório Central dos Estudantes da Faculdade Maurício de Nassau); e a UEE (União Estadual dos Estudantes)”.

Benefícios

O documento estudantil é renovado anualmente e garante vários benefícios aos estudantes como o direito à meia-passagem no transporte público da Capital e à meia-entrada em eventos culturais, a exemplo de shows de uma forma geral e cinemas, além de eventos desportivos.

Entidades estudantis habilitadas 2025

Secundaristas:

– UESP (União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba)

– UEEP (União Estadual dos Estudantes da Paraíba)

Universitárias:

– CUC (Conselho Universitário de Carteiras)

– DCE Nassau

– UEE (União Estadual dos Estudantes)

– DCE IFPB