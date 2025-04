Campina Grande tem novo secretário de Planejamento

A Prefeitura de Campina Grande anunciou nesta segunda-feira, 7, Marcus Nogueira, 33, como novo secretário de Planejamento do município. O ato do prefeito Bruno Cunha Lima nomeando Nogueira para a Seplan será publicado na próxima edição do Semanário Oficial do Município.

Na última sexta-feira, 4, Bruno manteve reunião, acompanhado pelo vice-prefeito Alcindor Villarim, com o novo integrante do primeiro escalão da Prefeitura.

Natural de Campina Grande, o novo titular do Planejamento do Município é arquiteto e urbanista, formado pela Unifacisa (turma 2014.1) e acumula mais de uma década de experiência no setor.

No seu perfil profissional destaca-se a gestão técnica de projetos e o desenvolvimento de soluções que conciliam funcionalidade, viabilidade e impacto positivo no cotidiano das pessoas.

Na mesma edição do Semanário Oficial do Município, Bruno Cunha Lima formaliza a nomeação do arquiteto Túlio Duda como secretário executivo da Seplan – cargo ocupado por ele na primeira gestão (2021-2024).

Nogueira: experiência e perfil

Com sólida trajetória profissional, Marcus é sócio de um escritório de arquitetura e urbanismo com sedes em Campina Grande e João Pessoa, atuando em projetos de diferentes naturezas e escalas — de residenciais a comerciais, passando por empreendimentos multifamiliares e urbanísticos. Ao longo dos anos, participou de todas as etapas dos projetos, desde a concepção até a execução, o que lhe proporcionou uma visão ampla dos processos, das demandas e da importância do planejamento urbano com foco humano e social.

A experiência na gestão empresarial de Marcus Nogueira fortaleceu sua atuação, especialmente na articulação de equipes e condução de projetos com responsabilidade técnica, prazos definidos e sensibilidade ao contexto urbano.

Com um olhar voltado para a construção de cidades mais humanas e eficientes, Marcus Nogueira diz que buscará reforçar o conceito da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, que enxerga no planejamento urbano uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas, fortalecendo a missão de tornar Campina Grande uma cidade cada vez mais inclusiva, bem planejada e preparada para os desafios do presente e do futuro.