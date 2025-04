A Defesa Civil de Campina Grande, vinculada à Secretaria de Obras da Prefeitura (Secob), iniciou nesta segunda-feira (7) uma nova etapa de fiscalização em imóveis e terrenos abandonados. Também foi formada uma força-tarefa para a inspeção nas marquises de prédios comerciais.

A operação de fiscalização dos imóveis e terrenos em situação de abandono começou pelo bairro do Alto Branco, na zona norte da cidade, e, nos próximos dias, será ampliada para outros bairros do município. Já a fiscalização das marquises está sendo realizada exclusivamente na área do Centro de Campina Grande.

A operação, denominada “Fecha terrenos e casas abandonadas”, conta com a participação de aproximadamente cinco profissionais da Defesa Civil. O objetivo é identificar edificações em situação de abandono, que possam representar riscos à população ou servir de abrigo para ações ilícitas. Os imóveis identificados em situação de risco ou abandono serão notificados e os proprietários terão o prazo de até 48 horas para procurar a Defesa Civil e tomar as medidas cabíveis.

“Iniciamos hoje, pela manhã, a Operação ‘Fecha terrenos e casas abandonadas’. Estamos notificando os terrenos e as casas abandonadas e dando um prazo de até 48 horas para o proprietário procurar a Defesa Civil para serem tomadas as medidas cabíveis”, explicou o coordenador da Defesa Civil, tenente Régis Cavalcante.

Fiscalização das marquises no Centro

Além dos imóveis abandonados, a equipe técnica da Defesa Civil retomou, nesta semana, o trabalho de fiscalização das marquises de prédios comerciais localizados no Centro da cidade. A ação tem como foco verificar se as estruturas atendem às normas mínimas de segurança, especialmente no que se refere à estabilidade e conservação das edificações.

“Estamos, novamente, voltando ao Centro da cidade para revisar as marquises. Fizemos esse mesmo trabalho em novembro e dezembro do ano passado. Mas, como a gente trabalha com previsões, vão chegar as chuvas e a gente está fazendo uma nova revisão nas marquises do Centro”, destacou Régis.

Durante as vistorias, a equipe também verificou se as recomendações feitas nas inspeções anteriores foram cumpridas pelos proprietários. Caso sejam detectadas irregularidades, novas notificações serão emitidas, exigindo providências imediatas.

A Defesa Civil reforça que é dever dos proprietários manter seus imóveis em bom estado de conservação, garantindo a segurança, estabilidade e salubridade das edificações. Também cabe aos responsáveis facilitar o acesso das equipes técnicas aos imóveis e apresentar toda a documentação exigida pelas autoridades competentes.

Canais de Atendimento

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do número 199, pelo telefone (83) 3330-0968 ou através do WhatsApp (83) 99819-9079. O órgão conta com uma equipe completa para atender a população.