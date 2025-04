A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor vai suspender o atendimento nos próximos dias 10 e 11 (quinta e sexta-feira) na sua sede atual, que fica na Avenida Dom Pedro I, nº 473. O motivo é devido à logística da mudança para o novo prédio, também na Avenida Dom Pedro I, só que no número 382.

Junior Pires, secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, explica que o consumidor não será prejudicado, porque o Procon-JP, na segunda-feira, dia 14, já estará dando ao pessoense a assistência necessária em todos os setores.

“Vamos fechar nos próximos dias 10 e 11 para organizar e transferir a documentação e os equipamentos para a nova sede”.

Outra informação salientada pelo titular do Procon-JP é quanto ao endereço da nova sede, que será na mesma avenida do prédio atual, mas estará mais perto do consumidor.

“A nova sede está mais próxima da Lagoa, local onde se concentram os pontos de ônibus para todos os bairros da cidade e das várias lojas e shopping instalados nas proximidades. Ou seja, será uma comodidade a mais para o consumidor”, reforçou.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, nº 473, Tambiá;

0800 083 2015

Procon-JP na sua mão: 9 8665-0179

WhatsApp Transporte público: 9 8873-9976

Instragram: @procon_jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br

Procon-JP Digital: totens instalados nos shoppings Mangabeira, Manaíra, Tambiá e Parahyba Mall.