O prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, emitiu nota de profundo pesar pela morte do cantor e compositor Antônio Barros, aos 95 anos de idade, em João Pessoa, onde o corpo será sepultado.

Para Bruno Cunha Lima, Antônio Barros – que eternizou dupla com sua esposa Cecéu – representa a genialidade, originalidade e criatividade do artista paraibano e nordestino, com mais de 700 canções compostas ao longo da carreira.

O prefeito campinense diz ter profundo orgulho por, na condição de deputado estadual, em 2016, ter sido autor de uma sessão solene em homenagem à cultura paraibana. Antônio Barros e Cecéu, na ocasião, integraram a lista dos artistas homenageados com a Medalha de Mérito Cultural Ronaldo Cunha Lima.