Multidão na 24ª edição da Caminhada Penitencial em Campina Grande

Uma multidão de fiéis participou, neste domingo, da 24ª Caminhada Penitencial da Diocese de Campina Grande, evento tradicional que marca o quinto Domingo da Quaresma.

Caravanas vindas de diversas localidades se reuniram desde as primeiras horas da manhã em frente à Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição para dar início à caminhada com uma celebração eucarística presidida pelo vigário geral, padre Luciano Guedes.

Pontualmente às 6h, Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande, juntamente com os demais participantes, iniciaram o percurso de oito quilômetros, seguindo pelas avenidas Floriano Peixoto e Manoel Tavares, sequenciando pela BR-104 até chegar ao Convento de Santo Antônio, em Ipuarana, Lagoa Seca.

O percurso, que durou aproximadamente 2 horas e meia, foi marcado por momentos de oração, recitação do santo terço e meditação da Via-Sacra.

Ao chegar ao Convento, os fiéis participaram da Santa Missa presidida por Dom Dulcênio, que acolheu com grande alegria os peregrinos e expressou sua satisfação com a realização do evento, já consolidado como uma importante tradição na diocese.

O bispo também agradeceu aos organizadores, grupos, pastorais e movimentos envolvidos, e convidou todos a participarem da Semana Santa nas paróquias.

A homilia de Dom Dulcênio destacou o V Domingo da Quaresma, que não fala apenas de esperança futura, mas também da experiência de perdão e conversão no presente.

A esperança se torna uma força transformadora, convidando os fiéis a se reconciliar com Deus e renovar sua fé.

“Interessante notarmos como o V Domingo da Quaresma fala-nos de esperança, não simplesmente como o aguardar de uma realidade futura, mas mesclada com a fé. Também nos diz respeito ao presente com a experiência de conversão e de recebimento do perdão de Deus”, verbalizou.

No Evangelho, Jesus é confrontado pelos fariseus e mestres da Lei, que trazem uma mulher acusada de adultério. Eles querem apedrejá-la, mas a situação revela injustiças. Jesus, com sabedoria, desafia a multidão a olhar para seus próprios pecados, oferecendo um convite à reflexão e ao arrependimento.

*Com informações da Pascom/CG