Veneziano entrega máquinas agrícolas no Vale do Piancó

O Líder da Maioria no Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) promoveu a entrega nesta sexta-feira (04), ao lado do Deputado Estadual Taciano Diniz, de maquinário agrícola (trator e seus equipamentos) para a Fundação Beneficente Paraibana – FUNDAB, entidade que atua junto a agricultores familiares de municípios do Vale do Piancó.

As máquinas são fruto de uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

“Na condição de presidente da FUNDAB, quero aqui fazer meus agradecimentos, em nome de todos os associados e companheiros da fundação, ao nosso Senador Veneziano pelo empenho, pela dedicação, e agradecer por essa máquina que estamos recebendo, esse trator de esteira, que irá beneficiar milhares de famílias em todo o Vale do Piancó. Essa máquina vai servir àqueles que mais precisam, na agricultura familiar, para que o agricultor possa ter esse benefício e dar o sustento de sua família”, disse o presidente da Fundab, Miguel Estanislau Filho.

Veneziano lembrou que, ao ser procurado pelo presidente da FUBDAB e pelo deputado Taciano, de imediato atendeu o pedido, em benefício dos agricultores de todo o Vale do Piancó.

“Atendemos porque são causas justas, representadas pelos nossos agricultores e agricultoras do Vale do Piancó”, disse Veneziano, agradecendo também a Irlem Guimarães, Superintendente da Codevasf na Paraíba, que estava presente na entrega.

“Esse trator e seus equipamentos irão garantir o suporte necessário aos agricultores, aos produtores de todo o Vale do Piancó. Gratidão, essa é a palavra. E vamos juntos, trabalhando cada vez mais, ao lado desse grande amigo, nosso Senador Veneziano”, disse Taciano Diniz.