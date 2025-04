Podcast: aprenda dicas essenciais para o cultivo do cajueiro

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros compartilhou dicas essenciais sobre o cultivo do cajueiro.

Ele destacou a importância da escolha do local, preparo do solo, espaçamento adequado, seleção de mudas e controle de pragas e doenças. Além disso, ressaltou a necessidade da poda para estimular a frutificação e melhorar a produtividade.

O especialista reforçou a valorização do caju como fonte de renda para os agricultores e a importância de renovar os plantios para garantir frutos de qualidade.