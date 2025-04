Ministra do Supremo aponta “periculosidade” do ´padre´ Egídio

Começou a ser votado, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o recurso da defesa do ´padre´ Egídio de Carvalho Neto que

busca a sua soltura.

Primeira a votar, na condição de relatora do recurso, a ministra Cármen Lúcia afirmou que “a prisão preventiva se justifica em razão da periculosidade do agravante, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de desarticular a organização criminosa, que seria por ele comandada”.

Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin referendaram o voto da relatora.

Ao se observar o processo (escândalo do Hospital Padre Zé, em João Pessoa), remanesce uma dúvida: quem está bancando a renomada banca de advocacia de São Paulo que defende o ´padre´ Egídio no STF?

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui.

Viu as edições mais recentes de Aparte?

– Exame para o ´jaleco´

– Hugo Motta prestigia desafeto de Ribeiro