João Pessoa ganha mil novas placas de sinalização no trânsito

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realiza diariamente a manutenção na sinalização vertical. De acordo com dados da Divisão do Sistema Viário (DSV), de janeiro a março deste ano, já foram implantadas e/ou substituídas 1.038 placas de sinalização em diversos bairros, entre placas de advertência, regulamentação, educativas e serviços auxiliares.

O superintendente de Mobilidade de João Pessoa, Marcílio do HBE, ressaltou que a manutenção preventiva é fundamental para garantir que a sinalização viária funcione de forma eficiente e segura, contribuindo para a organização do tráfego e a proteção de motoristas e pedestres.

“Nossa equipe de sinalização realiza esse trabalho diariamente com a substituição de placas deterioradas, quebradas, apagadas, vandalizadas e até mesmo furtadas. No entanto, quando os equipamentos são retirados de forma indevida, além de prejudicar com a falta de informação que a sinalização traz, pode ocasionar sinistros, colocando em risco a vida das pessoas, além do prejuízo financeiro aos cofres públicos”, afirmou o gestor.

As placas de regulamentação e advertência estabelecem regras, regulamentos de circulação e indicam situações potencialmente perigosas na via. Entre elas estão: placas advertindo sobre faixas de pedestres, lombadas físicas, proibido estacionar e parar, placa de pare, obrigatório à esquerda, obrigatória à direita, proibido estacionar na linha amarela, entre outras.

Recuperação de placas

A Divisão de Sinalização da Semob-JP também executa um trabalho de recuperação das placas de sinalização, onde são feitas reparação dos danos e reposição da adesivagem desgastada. A recuperação garante que elas permaneçam em boas condições e continuem desempenhando de seu papel na segurança e orientação do tráfego.

“Este ano revitalizamos cerca de 150 placas aqui na sede da Semob. A recuperação prolonga a vida útil das placas e economiza recursos, além de contribuir para a segurança e a fluidez do tráfego”, declarou o diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário.

Como solicitar

A população pode solicitar a substituição das placas ou a revitalização da sinalização horizontal (pintura nas vias) por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou pelo endereço eletrônico portal.semobjp.pb.gov.br. Com isso, a equipe da Divisão do Sistema Viário coloca no cronograma de serviços para que os colaboradores realizem a revitalização dos equipamentos de sinalização viária.