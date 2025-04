A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realizou mais de 500 atendimentos, durante o Circuito Comunidade, realizado neste sábado, 5, numa parceria entre a Prefeitura de Campina Grande e a TV Paraíba. Durante a manhã, das 8h às 13h, foram oferecidos serviços de estética, empregabilidade, orientações e agendamentos para o CadÚnico.

Cerca de 350 atendimentos foram somente na área de embelezamento, se voltando a cortes de cabelo, design de sobrancelhas, maquiagem, esmaltação de unhas e barbearia, com equipes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A parte de empregabilidade, através do Sine Municipal, contou com o cadastro de interessados para as ofertas de vagas.

Ainda houve panfletagem e orientações sobre o serviço do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro.

A dona de casa Lucivânia de Almeida, de 54 anos, procurou o serviço de estética e disse que gostou do resultado. “Foi um momento de me deixar mais bonita, sem gastos e foi um trabalho feito com bastante cuidado. Agradeço à Prefeitura, por essa iniciativa. Gostei muito, de tudo”, declarou.

José Vilar, de 47 anos, tirou dúvidas sobre os atendimentos do Cras. “Eu nunca procurei o serviço e não sabia de algumas coisas que posso resolver lá, como pegar encaminhamentos para qualquer serviço da Prefeitura, tipo saúde e educação. Com certeza procurarei o Cras a partir de agora”, afirmou.

Conforme o secretário da Semas, Fábio Thoma, a Rede Paraíba está de parabéns pela organização do evento, pois aproxima ainda mais alguns serviços da comunidade.

“Nós conseguimos levar mais atendimentos para o bairro, além de dar orientações sobre o que já atendemos no Aluízio Campos. No nosso caso, isso fortalece ainda mais o vínculo com os nossos usuários”, finalizou o secretário.