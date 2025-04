A arte de consertar óculos em Campina Grande

Entre lentes, parafusos e ajustes minuciosos, Luiz Carlos Lira construiu sua trajetória profissional consertando óculos em Campina Grande.

Com anos de experiência, ele se tornou referência no ofício e revela que, para ele, não há mais desafios no trabalho.

“No meu caso, não tem mais nada de difícil, não. Porque o tempo da experiência ensina. Quando eu chego, já é tipo um engenheiro, já sei o que tem que fazer no óculos. Como qualquer profissão, com o tempo a gente aprende“, conta Luiz Carlos.

A história dele começou consertando relógios na rua até que surgiu a oportunidade de ter um ponto fixo. A partir dali, foi aperfeiçoando a técnica e ampliando os serviços. “Comecei consertando relógio, depois passei a consertar óculos. Daí, criei meus filhos aqui dentro”, lembra.

Além das substituições simples, como troca de molas e parafusos, Luiz Carlos também realiza adaptações de lentes e armações. E se faltar alguma peça? Ele sempre encontra uma solução.

“Só se o cliente não quiser consertar aqui, porque eu sempre dou um jeito. Tenho peça de reposição, e quando não tem, coloco uma nova. Não tem segredo, não. Nunca deixo ninguém na mão“, afirma.

Mas, para além da habilidade técnica, Luiz Carlos preza por um valor essencial: a honestidade. “Pensar na necessidade do cliente é o que eu faço aqui. Graças a Deus, sempre tem clientes que dão um trabalhinho, porque o ser humano não é perfeito, mas tirando isso, está tranquilo”, diz ele, com um sorriso no rosto.

Com o olhar atento e as mãos firmes no ofício, Luiz Carlos segue garantindo que muitas pessoas voltem a enxergar com clareza — não só por meio das lentes que conserta, mas também pelo exemplo de dedicação e compromisso com o seu trabalho.