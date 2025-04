O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou, nesta quinta-feira (3), do seminário “Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050”, promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, em João Pessoa. O evento teve como principal objetivo reunir especialistas, representantes da sociedade civil e do setor produtivo para debater, de forma colaborativa, um plano nacional com metas para os próximos 25 anos.

Representando o governador da Paraíba, João Azevedo, o vice-governador destacou a necessidade de que o planejamento esteja focado em combater as desigualdades. “A gente precisa ter a consciência de que crescimento não é desenvolvimento. Se não mudarmos a realidade das pessoas e não conseguirmos diminuir a desigualdade social, nada disso fará sentido”, afirmou Lucas Ribeiro.

A Paraíba está entre os primeiros estados a receber o seminário, por meio das ações do Ministério do Planejamento e Orçamento. “Esses diálogos têm como objetivo acolher as demandas de todos os estados e regiões do país para que o nosso planejamento leve em consideração as diversas necessidades. Eles também são um instrumento de transparência e monitoramento das ações”, esclareceu a secretária nacional de Planejamento do Governo Federal, Virgínia de Ângelis.

Para o secretário de estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, a ação é fundamental para a continuidade de políticas públicas estratégicas. “Nós estamos iniciando aqui na região Nordeste a estratégia para os próximos 25 anos. Não vamos pensar o Brasil apenas por períodos políticos eleitorais de 4 em 4 anos. A ideia é pensar o país a longo prazo, de maneira estratégica”, destacou.