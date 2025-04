“Tarifa Zero” no Transporte Público de Campina Grande neste sábado

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, realiza neste sábado, dia 5 de abril, mais uma edição do Programa Tarifa Zero. Este mês um dos destaques é a campanha Dias de Desconto, da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), que tem o apoio da PMCG.

O último dia de campanha coincide com a data do Tarifa Zero, ou seja, excelente oportunidade para o campinense ir até o Centro da cidade fazer suas compras garantindo a economia das passagens de ônibus.

O programa Tarifa Zero já garantiu mais de 1 milhão de passagens sem nenhum custo para os usuários do sistema de transporte público da Rainha da Borborema.

O programa foi criado na primeira gestão Bruno Cunha Lima e começou em dezembro de 2023. De lá pra cá, ele garante a gratuidade para todos os usuários do sistema de transporte público de Campina Grande no primeiro sábado de cada mês.

“Muita gente se programa para fazer uso do serviço da melhor maneira. É aproveitar a campanha Dias de Desconto, que tem o apoio da Prefeitura de Campina Grande, durante o dia e a noite dar uma volta com a família, visitando um shopping ou indo até a igreja, por exemplo. Enfim, como o serviço pode ser usado de forma ilimitada nessa data a gente tem certeza que vai beneficiar milhares de pessoas e ainda aumentar os números de usuários do transporte público”, lembrou o superintendente Vitor Ribeiro.

No dia de Tarifa Zero todas as linhas podem ser utilizadas sem nenhum custo pelos usuários do sistema. Seja de Campina Grande ou de outra cidade, a pessoa que está no município pode aproveitar.

Para ter acesso aos horários e itinerários de todas as linhas na palma da mão, o cidadão pode consultar o aplicativo Mobi CG, disponível para download nas lojas Android e IOS gratuitamente. Para mais informações basta ligar para a STTP através do 3341-1517.