Sebrae apresenta dados da Paraíba durante evento em João Pessoa

O Sebrae/PB apresentou nesta quinta-feira (3) indicadores da Paraíba relacionados aos pequenos negócios e perfil populacional para representantes da Secretaria Nacional de Planejamento, durante o encontro “Diálogos para a Construção da Estratégia 2050”. O evento integra o programa “Estratégia Brasil 2050” que está sendo realizado em todos os estados do país para conhecer os desafios e receber sugestões para promover o desenvolvimento nacional, social e econômico, para os próximos 25 anos.

A Estratégia Brasil 2025-2050 (EB 2050) se propõe a ser o referencial de longo prazo para o país, capaz de mobilizar parcerias institucionais e recursos para orientar o desenvolvimento nacional até 2050. A iniciativa busca integrar e harmonizar planos setoriais e regionais, proporcionando uma maior previsibilidade na atuação governamental, melhora do ambiente de negócios e aumento da transparência. O governo federal espera concluir a elaboração das propostas da Estratégia Brasil 2025-2050 até 31 de julho deste ano.

Na Paraíba, o encontro foi realizado no Centro de Educação Empreendedora, em João Pessoa, e contou com a presença da secretária nacional de Planejamento, órgão vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, Virgínia de Ângelis. “Os diálogos buscam captar os grandes desafios e as potencialidades de cada uma das cinco regiões. Estamos percorrendo os estados para ter as percepções da população que vive nesses estados e dos diversos setores. É uma construção ampla”, acrescentou.

A gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento, Ivani Costa, apresentou aos participantes um panorama da Paraíba que podem auxiliar os gestores públicos e privado nos seus projetos em prol do desenvolvimento do estado. “A participação do Sebrae/PB traz dados consistentes de competitividade, PIB, participação da educação e da necessidade de trabalhar a educação técnica para os estudantes para que melhore a oferta de mão de obra qualificada. A ideia é contribuir com dados e conhecimento sobre o setor produtivo da Paraíba”, disse Ivani Costa.

Por sua vez, o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do estado, Gilmar Martins, reforçou a importância da iniciativa do governo federal em reunir os setores público, privado e de segmentos sociais para atuarem juntos nas ações futuras do país. “A ideia é pensar estado, o país, e definir políticas públicas para que possamos estar em 2050 tendo superado alguns desafios hoje e aproveitado as oportunidades do momento”, falou.