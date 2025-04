A Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-115, do distrito de Galante, fundada em 14 de fevereiro de 2025, recebeu a visita do secretário de Agricultura de Campina Grande, Kleyber Nóbrega, além de uma equipe de técnicos da SEAGRI, que foram avaliar as possibilidades da implantação de um projeto, que tem como objetivo, incentivar o cultivo de tilápia em tanques-rede no açude José Rodrigues.

De acordo com o secretário, a SEAGRI contará com a experiência da Professora Maria do Carmo Carneiro, Zootecnista, Especialista em Processamento de Pescados- UFCe/Labomar; Mestre em Produção de peixe em Tanque-rede e Camarão.

Dando sequência aos trabalhos, os técnicos se reuniram com o presidente da Colônia de Pescadores, Jonathas Menezes de Melo, além de membros da entidade, para planejar uma estratégia de ação e elaboração do projeto, que terá metodologia participativa, comitê gestor e todo amparo tecnológico.

Em contrapartida, um percentual da produção será doada às escolas do município de Campina Grande, após o beneficiamento em filé, almôndegas e patê. A Pele da Tilápia será curtida e direcionada ao artesanato e os resíduos do processamento, transformado em ração.

O secretário Kleyber Nóbrega, ressalta a importância de todos os programas de produção de alimentos, promovidos pela SEAGRI, através do apoio do prefeito Bruno Cunha Lima, pois, além do projeto da piscicultura, que pode ser um dos parceiros comerciais da PMCG, a SEAGRI também, intensifica a busca de mais espaços para aumentar os projetos de irrigação, a exemplo do Projeto “Oásis”, localizado no assentamento Venâncio Tomé.

“Os projetos, podem ser uma grande saída nutricional para alimentação das escolas, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), bem como, pela compra de alimentos através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)”.

“Um dos propósitos da Secretaria de Agricultura, além de fomentar a produção de alimentos e renda aos produtores rurais, também poderá transformar os projetos de produção de alimentos, em uma grande parceria com a própria prefeitura, através da aquisição dos alimentos diretamente aos produtores, por intermédio do PNAE ou PAA, beneficiando os alunos da Secretaria de Educação, bem como, a Secretaria de Assistência Social, fornecendo alimentos orgânicos de qualidade para escolas e ao Restaurante Popular, através do projeto Prato do Povo”, destacou Kleyber.